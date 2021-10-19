جونسون عن استثمارات أجنبية "خضراء" بنحو 10 مليارات جنيه

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة عالمية الثلاثاء عن استثمارات أجنبية تناهز قيمتها الإجمالية 9.7 مليار جنيه إسترليني لدعم "النمو الأخضر" في بريطانيا.وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن جونسون سيعلن خلال القمة عن 18 اتفاقية من شأنها أن تخلق "ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة" في بريطانيا وأن "تدعم النمو في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المنتجة من الرياح والهيدروجين، والإسكان المستدام، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه".وسيفتتح جونسون الثلاثاء "قمة عالمية للاستثمار" تنظمها حكومته كما سيلتقي الملياردير بيل غيتس ليناقش مع التحول في مجال الطاقة ودور القطاع الخاص في مواجهة التغير المناخي، بحسب البيان.ونقل البيان عن جونسون قوله إن "هذه هي البداية فقط، وسنرى شراكات "خضراء" أخرى تبنى في قمة" الثلاثاء.ومن بين الاتفاقيات التي سيعلن عنها خلال القمة، هناك مشروع استثماري لبناء مزرعة رياح بحرية أكدت شركة "إيبيردرولا" الإسبانية للطاقة "عزمها على استثمار 6 مليارات جنيه" فيه بالاشتراك مع شركة "إس إس إيه" ومقرها في إسكتلندا، وذلك بعد أن تستحصلا على التراخيص اللازمة له.ومن المتوقع أن تكون أكبر مزرعة رياح بحرية تبنيها إيبيردرولا في العالم، وستولد طاقة كهربائية تكفي 2.7 مليون منزل في المملكة المتحدة، كما من المرتقب أن توفر 7 آلاف فرصة عمل جديدة.