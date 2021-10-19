خبرٌ عن أسعار الخضروات والفاكهة.. هذا ما قاله مدير عام "الزراعة"

قال مدير عام وزارة الزراعة لويس لحّود أنّ "موزانة وزارة الزراعة لا تشكل سوى 0.8% من موازنة كل الدولة"، مشدداً على وجوب "دعم القطاع الزراعي أسوة بالدول المحيطة".



وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أكد لحود أن موضوع أسعار المنتوجات الزراعيّة كالخضروات والفاكهة له علاقة بوزارة الاقتصاد، وقال: "اتفقنا معها على العمل لمراقبة الأسواق بشكل دوري لناحية ضبط الأسعار وعملية التعاون بين المُزارع وسوق الحسبة".



لفت لحود إلى أن "انتاج التفاح اللبناني يُفتخر به في كل المحافل الخارجية من ناحية نوعيته"، داعياً "كل الانتشار الخارجي إلى العمل على تسويقه"، وأضاف: "حصل اجتماع مع وزارات الزراعة والاقتصاد والخارجية لتسويق التفاح اللبناني، ونحن على تعاون دائم لمساعدة أهالي تنورين لإيجاد أسواق لتصدير التفاح".



وشدّد لحود على ضرورة "دعم المزارع خصوصاً بمادة المازوت"، مؤكداً أن "ضمان الكوارث يحمي المزارعين خصوصاً أيام الكوارث"، وقال: "السجل الزراعي سيبصر النور خلال الأسابيع المقبلة".

