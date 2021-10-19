إقتصاد

مكاسب أسهم التكنولوجيا تدعم "إس أند بي 500" و"ناسداك"

Lebanon 24
19-10-2021 | 03:00
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أغلق المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت، مرتفعين أمس الاثنين، بدعم من مكاسب لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا والاتصالات، بينما يترقب المستثمرون أنباء منتجات جديدة من أبل وسط أجواء تفاؤل بشأن موسم أرباح الشركات للربع الثالث من العام.

وبعد بداية ضعيفة عقب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، انتعش ستاندرد أند بورز وناسداك بحلول أواخر التعاملات الصباحية مع صعود أسهم شركات كبرى للتكنولوجيا، مثل فيسبوك وأبل وأمازون دوت كوم ونتفليكس وألفابت ومايكروسوفت.

وأنهى ستاندرد أند بورز 500 جلسة التداول مرتفعا بـ 15.09 نقطة، أو 0.34%، إلى 4486.46 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 124.47 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 15021.81 نقطة.
المصدر: العربية
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