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إقتصاد
دعم يصل لـ 2400 ريال شهريا للعاملين السعوديين في تطبيقات نقل الركاب
Lebanon 24
19-10-2021
|
13:00
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دعت الهيئة العامة للنقل السعودية، المواطنين للاستفادة من برنامج دعم العمل الحر "النقل الموجه"، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات "توجيه المركبات" وكذلك الباحثون عن عمل، حيث يُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.
وذكرت الهيئة أنها اعتمدت 17 تطبيقًا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات في الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريًا، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضافت أنه يمكنهم التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه: كأن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف حكومي، وأن لا يكون صاحب سجل تجاري، وأن يقوم بالتسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية والحصول على وثيقة العمل الحر من بوابة العمل الحر.
يأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة عمل المستقبل.
المصدر:
العربية
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