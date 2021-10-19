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إقتصاد
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
19-10-2021
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20600 - 20650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
والجدير بالذكر، أن دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 20800 - 20850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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