إقتصاد

دبوسي عرض مع النعيمي لمسيرة ودور غرفة طرابلس والشمال في التنمية

Lebanon 24
19-10-2021 | 11:00
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 استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مستشار المنظومة الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مصعب الناصيف النعيمي، ورئيس شركة "العطاء" حسين العلي النعيمي، في حضور رجل الأعمال وسيم الهوز.

وكانت الزيارة مناسبة عرض خلالها دبوسي "مسيرة ودور غرفة طرابلس والشمال في تنمية وتطوير المجتمع الإقتصادي اللبناني من طرابلس الكبرى وكذلك تطلعاتها الاستراتيجية بإطلاقها أوسع المشاريع الإستثمارية التي من شأنها بناء علاقات الشراكة على المستويات اللبنانية والعربية والدولية والتي تتجسد بالمنظومة الإقتصادية الإستثمارية المتكاملة التي توجد في موقع جيو-إستراتيجي وتضع لبنان في قلب التحولات الاقتصادية الدولية المعاصرة".

وأكد دبوسي أن "المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تطلقها غرفة طرابلس تشكل منصة جاذبة تلبي إحتياجات المجتمع الإقتصادي اللبناني في القطاعين العام والخاص والعربي عبر شبكة علاقات التواصل المستمرة مع موانئ دبي العالمية والمتابعة الحثيثة للتحولات النموذجية الكبرى التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى الميادين، وعلى مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية، سواء أكان من ناحية تلبية إحتياجات الملاحة الدولية عبر تطوير الخدمات اللوجيستية المتطورة لمرفأ طرابلس وتوسعة المنطقة الإقتصادية الخاصة وبناء منصة للنفط والغاز وخلافها من الصناعات البتروكيميائية".

كما تطرق دبوسي الى مختلف المشاريع الإنمائية المعتمدة داخل غرفة طرابلس وتهدف "الى تلبية إحتياجات المجتمع الإقتصادي اللبناني بمرافقه وقطاعاته كافة".

النعيمي
من جهته، اعرب النعيمي عن بالغ سروره "أن يلتقي الرئيس دبوسي ويطلع على الرؤية الريادية التي تستشرف عملية بناء للمستقبل المشرق لطرابلس وللبنان لا سيما المشروع المتمثل بالمنظومة الإقتصادية الإستثمارية المتكاملة".

وقال:" لقد تفضل الرئيس دبوسي بإعطائنا ادق التفاصيل الأساسية المتعلقة بالمشروع ووجدناه من أفضل المشاريع ليس للبنان وحسب وإنما لكل المنطقة الجغرافية الواقعة في شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط".
المصدر: الوكالة الوطنية
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