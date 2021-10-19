إقتصاد

بعد أن وصل لحدود الـ21 ألف...كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:42
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 20600 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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