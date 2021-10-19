بعد أن وصل لحدود الـ21 ألف...كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 20600 و20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.