إقتصاد

أسعار البنزين تقفز لأعلى مستوياتها منذ 7 سنوات في الولايات المتحدة

Lebanon 24
20-10-2021 | 02:00
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بلغ متوسط تكلفة غالون البنزين في الولايات المتحدة، اعتبارا من يوم الاثنين، نحو 3.30 دولار، بزيادة 7.5 سنت عن الشهر الماضي و1.08 دولار عن نفس الوقت من العام الماضي.

وبحلول اليوم الثلاثاء، سجلت الأسعار ارتفاعا جديدا لتبلغ 3.32 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ عام 2014، بحسب تطبيق تحليل أسعار الوقود في الولايات المتحدة "جاس بادي".
وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل البترول في "جاس بادي" لشبكة "سي إن بي سي":

إنها تستمر في الارتفاع، أعتقد أنها مجرد مسألة وقت حتى نصل إلى 3.35 دولار وربما 3.40 دولار.
لا يزال الطلب العالمي على النفط مرتفعا، ومع ذلك لا يزال العرض شحيحا. فاقت تكلفة النفط الخام 80 دولارا للبرميل، بعدما بلغت في آب، إلى 60 دولارا. تشكل تكلفة النفط الخام ما يقرب من نصف سعر البنزين.

الولايات ذات أعلى متوسط سعر للغالون الواحد هي كاليفورنيا (4.45 دولار) وهاواي (4.13 دولار) ونيفادا (3.90 دولار). أدنى متوسط للأسعار يتواجد في تكساس (2.92 دولار) وأوكلاهوما (2.94 دولار) وأركنساس (2.97 دولار).
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