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إقتصاد
إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
20-10-2021
|
09:41
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان افتتح دولار السوق الموازية صباحا، على تسعيرة تراوحت ما بين 20550-20600 ليرة لبنانية لكل دولار.
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