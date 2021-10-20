إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.





وكان افتتح دولار السوق الموازية صباحا، على تسعيرة تراوحت ما بين 20550-20600 ليرة لبنانية لكل دولار.