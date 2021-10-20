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إقتصاد
كم بلغ حجم التداول على منصة "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
20-10-2021
|
11:53
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أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 3 ملايين دولار أميركي بمعدل 17500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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