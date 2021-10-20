انخفاض طفيف في تسعيرة دولار السوق الموازية.. فكم بلغ مساء؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وأقفل مساء اليوم على تسعيرة بلغت 20300 - 20350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً ما بين 20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.