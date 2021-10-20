إقتصاد

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز

Lebanon 24
20-10-2021 | 23:24
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صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير، في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز، ومن المهم زيادة عدد مورديه.
ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن الاتحاد يواجه ارتفاعا قويا في أسعار الوقود الأزرق، وهو ما دفع إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين، الأمر الذي يضغط على الاقتصاد الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين، أنه من المهم تسريع الانتقال إلى نظام الطاقة النظيفة، لكن من الضروري الحفاظ على الغاز "كوقود انتقالي".

وتتعرض أسواق الغاز في أوروبا حاليا لضغوطات في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب، ما أدى إلى قفزة في أسعار الوقود الأزرق.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا فوق مستوى 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز قد سجلت في وقت سابق من الشهر الجاري مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث صعدت الأسعار إلى مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.
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