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إقتصاد
تراجع النفط مع جهود الصين لاحتواء أزمة الفحم
Lebanon 24
21-10-2021
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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن كثفت الحكومة الصينية جهودها لكبح الارتفاع القياسي في أسعار الفحم، وتشغيل مناجم الفحم بكامل طاقتها لتخفيف أزمة نقص الطاقة.
ونزلت أسعار الفحم الصيني وغيره من السلع الأولية في التعاملات المبكرة، مما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع طفيف في وقت سابق اليوم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 84.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، متخلية عن ارتفاعها 75 سنتا في الجلسة السابقة، ولكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي لشهر تشرين الثاني المقبل، والتي ينتهي أجلها اليوم الأربعاء، 56 سنتا إلى 82.4 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود ديسمبر المقبل 59 سنتا (ما يعادل 0.7 بالمئة) إلى 81.85 دولار للبرميل.
ولا تزال أسواق النفط بشكل عام مدعومة على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.
لكن السوق تعرضت لضغوط اليوم الأربعاء بسبب بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول 2021 ، وفقا لمصادر في السوق.
وكان ذلك أعلى بكثير من توقعات تسعة محللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لزيادة المخزونات 1.9 مليون برميل.
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