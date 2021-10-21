إقتصاد

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

Lebanon 24
21-10-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-877380-637703951746165567.jpg
Doc-P-877380-637703951746165567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات صينية اليوم الأربعاء، عن أن روسيا جاءت في المرتبة الثانية بإمدادات النفط إلى الصين، فيما احتفظت السعودية بمكانتها كأهم مورد للخام إلى الصين للشهر العاشر في ايلول 2021.

ووفقا للبيانات فقد صعدت إمدادات النفط من السعودية إلى الصين في شهر ايلول الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الشحنات السعودية للصين 7.96 مليون طن، أو 1.94 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

فيما انخفضت الشحنات من روسيا، ثاني أكبر مورد للخام إلى الصين، 18% على أساس سنوي، إلى 6.14 مليون طن، أو 1.49 مليون برميل يوميا في شهر ايلول الماضي مقارنة مع 1.59 مليون برميل يوميا في آب 2020.

وسجلت واردات النفط الخام الصينية انخفاضا بنسبة 15.3% في الشهر الماضي على أساس سنوي، مع استهلاك الشركات للمخزونات وسط زيادة في الأسعار العالمية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:40 | 2021-10-21
00:00 | 2021-10-21
23:24 | 2021-10-20
14:58 | 2021-10-20
14:08 | 2021-10-20
14:00 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website