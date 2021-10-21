الاحصاء المركزي: ارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك 8,16 % في شهر ايلول

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2021، سجل ارتفاعا وقدره 8,16 % بالنسبة لشهر آب 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 8,51 %ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7,41 %ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,64 %ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 9,60 %ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,07 %ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 11,51 %وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2021 سجل ارتفاعا وقدره144,12 % بالنسبة لشهر ايلول 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة 116,1 % .وأعلنت انه يمكن مراجعة الارقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb