إنخفاض ملحوظ لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20050 - 20100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 20400 - 20450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.