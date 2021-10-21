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إقتصاد
إنخفاض ملحوظ لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
21-10-2021
|
09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20050 - 20100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 20400 - 20450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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