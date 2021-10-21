دولار السوق الموازية يتخطى مجددًا حاجز الـ20 ألف ليرة

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 20000 و20100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل ظهر اليوم انخفاضاً حيث تراوح ما بين 19600 و19700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.