23
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية يتخطى مجددًا حاجز الـ20 ألف ليرة
Lebanon 24
21-10-2021
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 20000 و20100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل ظهر اليوم انخفاضاً حيث تراوح ما بين 19600 و19700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
عضو نقابة أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس لـ"صوت كل لبنان": لا يمكن الجزم أنّ سعر البنزين سيصل إلى 400 ألف والسعر مرتبط بأسعار النفط العالمية وسعر الدولار في السوق والتكهّن عملية استباقية
Lebanon 24
عضو نقابة أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس لـ"صوت كل لبنان": لا يمكن الجزم أنّ سعر البنزين سيصل إلى 400 ألف والسعر مرتبط بأسعار النفط العالمية وسعر الدولار في السوق والتكهّن عملية استباقية
21/10/2021 22:53:29
21/10/2021 22:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف أوروبي لافت تجاه مساعدة لبنان: لدينا مليارات الدولارات ولكن...
Lebanon 24
موقف أوروبي لافت تجاه مساعدة لبنان: لدينا مليارات الدولارات ولكن...
21/10/2021 22:53:29
21/10/2021 22:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
21/10/2021 22:53:29
21/10/2021 22:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. شاهدوا تُجار الدولار في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. شاهدوا تُجار الدولار في لبنان (فيديو)
21/10/2021 22:53:29
21/10/2021 22:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
الأكثر قراءة
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
00:00 | 2021-10-21
21/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
23:21 | 2021-10-20
20/10/2021 11:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
05:00 | 2021-10-21
21/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة" في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
"فضيحة" في مطار بيروت! (فيديو)
02:41 | 2021-10-21
21/10/2021 02:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي الابراج المهيمنة في 2022.. تحقيق أمنياتهم في الحياة وهؤلاء ينتظرهم الزواج
Lebanon 24
هذه هي الابراج المهيمنة في 2022.. تحقيق أمنياتهم في الحياة وهؤلاء ينتظرهم الزواج
08:40 | 2021-10-21
21/10/2021 08:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2021-10-21
نمو طفيف في الاقتصاد الأميريكي
12:00 | 2021-10-21
مصر تلجأ الى الاقتراض من جديد
10:50 | 2021-10-21
مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة اليوم
10:36 | 2021-10-21
بوشكيان: سنعمل على رفع مكانة الصناعة عاليا في لبنان ودول العالم
10:34 | 2021-10-21
من هو أول تريليونير في العالم؟
10:00 | 2021-10-21
استثمارات أغنياء العالم تتجه نحو بريطانيا
فيديو
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
Lebanon 24
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
07:00 | 2021-10-21
21/10/2021 22:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
23:24 | 2021-10-20
21/10/2021 22:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
21/10/2021 22:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact