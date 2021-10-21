إقتصاد

إغلاق بورصة طهران بسبب ديون ومسؤول إيراني ينفي ذلك

Lebanon 24
21-10-2021 | 23:27
A-
A+
Doc-P-877780-637704813996792237.jpg
Doc-P-877780-637704813996792237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى مسؤول العلاقات العامة لبلدية طهران إغلاق مبنى بورصة طهران، بسبب تراكم الديون أمام بلدية العاصمة الإيرانية.

وأكد أن مبنى البورصة لم يغلق أمام المواطنين، مشيرا إلى أن بلدية طهران أغلقت أحد أبواب مرآب سيارات المبنى المخصص لمسؤولين ومدراء في البورصة.

وقبل ذلك ذكرت وسائل إعلام أن بلدية العاصمة الإيرانية أغلقت مبنى بورصة طهران بسبب ديون متراكمة وعدم دفع الضرائب القانونية المرتبطة بالمبنى الجديد للبورصة الواقع في ساحة كاج سعد آباد في طهران.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن البورصة لم تسدد دفع نفقات البلدية الخاصة بالمبنى الجديد، ووفقا للمعلومات فإن الخلاف المالي بين البلدية والبورصة حول ألف مليار تومان ما يعادل قرابة 4 ملايين دولار.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه في صباح اليوم في الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي ختمت بلدية طهران مبنى البورصة بحضور بعض المسؤولين من البلدية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:34 | 2021-10-22
02:09 | 2021-10-22
01:39 | 2021-10-22
14:09 | 2021-10-21
14:00 | 2021-10-21
12:00 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website