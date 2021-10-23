إقتصاد

مجموعة الـ7 تعلن نهجاً جديداً بشأن التجارة الرقمية والبيانات

Lebanon 24
23-10-2021 | 01:00
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قالت بريطانيا إن مجموعة الدول السبع الكبرى، اتفقت على مجموعة مشتركة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات عابرة الحدود، والتجارة الرقمية، فيما وُصف بأنه "اختراق"، يمكن أن يحرر تجارة بمئات المليارات من الدولارات.

وتوصّل وزراء التجارة في دول مجموعة السبع، إلى الاتفاق في اجتماع في لندن، أمس الجمعة.

ويرسي الاتفاق نهجاً وسطاً، بين نظم حماية البيانات المقيدة باللوائح بشكل كبير في الدول الأوروبية، ونهج الولايات المتحدة الأكثر انفتاحاً.

"الحمائية الرقمية"
وجاء في البيان الذي تولّت بريطانيا إصداره باسم المجموعة: "نحن نعارض الحمائية الرقمية والسلطوية، واليوم تبنينا مبادئ التجارة الرقمية لمجموعة السبع، والتي ستكون مرشداً لنهج مجموعة السبع إلى التجارة الرقمية".

وأضاف البيان أن "المبادئ تغطي الأسواق الرقمية المفتوحة، وتدفقات المعلومات عابرة الحدود، ووسائل الحماية للعمال والمستهلكين والشركات"، كما "تغطي نظم التجارة الرقمية والحوكمة العالمية العادلة والشاملة".

وجاء في وثيقة مرفقة: "يجب أن نعالج العقبات غير المبررة أمام تدفقات البيانات عابرة القارات، بينما نواصل معالجة الخصوصية، وحماية البيانات، وحماية حقوق الملكية الفكرية".

وقال مسؤول بريطاني مطلع على الاتفاق لوكالة "رويترز": "هذا الاتفاق اختراق حقيقي جاء نتيجة جهد دبلوماسي شاق".
المصدر: الشرق
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