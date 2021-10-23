مجموعة الـ7 تعلن نهجاً جديداً بشأن التجارة الرقمية والبيانات

قالت بريطانيا إن مجموعة الدول السبع الكبرى، اتفقت على مجموعة مشتركة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات عابرة الحدود، والتجارة الرقمية، فيما وُصف بأنه "اختراق"، يمكن أن يحرر تجارة بمئات المليارات من الدولارات.وتوصّل وزراء التجارة في دول مجموعة السبع، إلى الاتفاق في اجتماع في لندن، أمس الجمعة.ويرسي الاتفاق نهجاً وسطاً، بين نظم حماية البيانات المقيدة باللوائح بشكل كبير في الدول الأوروبية، ونهج الولايات المتحدة الأكثر انفتاحاً."الحمائية الرقمية"