الدولار يفتتح على ارتفاع... إلى اللبنانيين: إليكم تسعيرة السوق الموازية الصباحية

افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم على تسعيرة تتراوح ما بين 20525 - 20575 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 20450 - 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.