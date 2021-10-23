إقتصاد

الدولار يفتتح على ارتفاع... إلى اللبنانيين: إليكم تسعيرة السوق الموازية الصباحية

Lebanon 24
23-10-2021 | 02:00
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افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم على تسعيرة تتراوح ما بين 20525 - 20575 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 20450 - 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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