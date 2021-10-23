هل يتراجع التضخم في أميركا؟

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المركزي الأمريكي في طريقه للبدء بتقليص برنامجه لشراء السندات، متوقعاً أن ينخفض التضخم بمجرد تخفيف قيود سلاسل التوريد التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.وخلال حلقة نقاش عبر الإنترنت استضافه البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا يوم الجمعة، قال باول: "إننا نسير على الطريق الصحيح لبدء تخفيف تدريجي في مشتريات الأصول لدينا؛ إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فسيتم الانتهاء منه بحلول منتصف العام المقبل" مضيفاً: "أعتقد أن الوقت قد حان للتراجع، ولا أعتقد أن الوقت قد حان لرفع المعدلات".وذكر باول أن القيود والنقص في سلسلة التوريد العالمية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم "من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، ومن المحتمل أن تستمر في العام المقبل"، مضيفاً أن "هذه لا تزال الحالة الأكثر احتمالاً" مع تخفيف هذه القيود. ومع تحقيق ذلك- وفيما ترتفع مكاسب التوظيف- سيعود التضخم للانخفاض نحو مستوى 2% الذي نستهدفه.من المتوقع أن يعلن باول وزملاؤه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع السياسة القادم في 2-3 نوفمبر أنهم سيبدؤون إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم وضعه العام الماضي في الأيام الأولى للوباء.مخاطر التضخمفي الوقت الحالي، يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي ما قيمته 120 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري شهرياً، والتخفيض المقبل في وتيرة المشتريات سيمثل الخطوة الأولى للبنك المركزي نحو الخروج من تدابير الدعم النقدي التي تم طرحها في عام 2020 لحماية الاقتصاد من آثار فيروس كورونا.يتوقع المستثمرون أيضاً بشكل متزايد أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي، والذي هو حالياً فوق الصفر بقليل، في منتصف العام المقبل. تم دفع الجدول الزمني للزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة إلى الأمام في أسواق المال في الأسابيع الأخيرة وسط أنباء غير مواتية عن التضخم، والذي يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2% وسط اضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي تعزز الأسعار لمجموعة واسعة من السلع و خدمات.وقال باول، إن الخطر يكمن في أن معدلات التضخم المرتفعة الحالية "ستبدأ في دفع الأسعار والأجور إلى معدلات تضخم عالية بشكل غير مبرر في المستقبل". وأضاف: "إذا رأينا خطراً جاداً يتمثل في انتقال التضخم باستمرار إلى مستويات أعلى، فسنستخدم بالتأكيد أدواتنا للحفاظ على استقرار الأسعار مع مراعاة الآثار المترتبة على هدفنا الأقصى للتوظيف".لا يزال عدد الأمريكيين العاملين حالياً أقل بالملايين مما كان عليه قبل الوباء مباشرة. وتباطأت وتيرة إعادة التوظيف في أغسطس وسبتمبر مع انتشار سلالة دلتا في جميع أنحاء البلاد. يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتسارع مكاسب الوظائف في الأشهر المقبلة مع انحسار موجة الإصابات الأخيرة بالفيروس.