دولار السوق الموازية... اليكم كم بلغ

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفا عصر اليوم السبت 23 تشرين الأول 2021، وبلغ 20375 و 20425 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 20400 و 20500 ليرة لبنانية للدولار.