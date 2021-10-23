إقتصاد

دولار السوق الموازية... اليكم كم بلغ

Lebanon 24
23-10-2021 | 10:05
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفا عصر اليوم السبت 23 تشرين الأول 2021، وبلغ 20375 و 20425 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 20400 و 20500 ليرة لبنانية للدولار.
 
 
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