تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 20200 و20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20400 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.