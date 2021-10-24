إقتصاد

السندويش أصبح بـ 20 ألف.. حتى الفلافل لم تعد "أكلة الفقراء"!

Lebanon 24
24-10-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-878456-637706573483665842.JPG
Doc-P-878456-637706573483665842.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لجأ اللبنانيون دوما إلى "سندويش الفلافل" كسبيل لإشباع جوعهم بأقل كلفة ممكنة، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد جعلت "أكلة الفقراء" صعبة المنال.

 

فقد أصبحت حاليا "سندويش الفلافل" بسعر يعادل نصف الأجر اليومي لبعض العاملين، فبعد أن كانت 2000 ليرة، ارتفعت "قيمتها" إلى الـ20 ألف ليرة، أي أنها مع عبوة عصير، تعادل فعليا الأجر اليومي للكثيرين، إذ أن الحد الأدنى للأجور، ما زال في "غيبوبة" منذ انفجار الشعلة الأولى للاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019، وفق ما وصف "سمير" لـRT، وهو أحد العاملين اليوميين في لبنان.

 

وقال سمير، الذي أكد أنه "نسي طعم اللحمة"، إنه "لم يكن يتوقع بأن تصبح "أكلة الفقراء"، حكرا على ميسوري الحال"، مؤكدا أنه "يعتقد بأنه لم يعد هناك طبقة متوسطة، وأن الفارق اتسع بشكل كبير بين الفقراء والأغنياء".

 

هذا وأقفل العديد من مطاعم الفلافل أبوابه، بسبب الكلفة العالية للوجبة، ولعدم قدرة المواطن على شرائها".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:13 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
03:00 | 2021-10-25
01:14 | 2021-10-25
01:10 | 2021-10-25
22:48 | 2021-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website