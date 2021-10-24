إقتصاد

السعودية تضع حداً أدنى لعدد السيارات الكهربائية في الرياض بحلول 2030

Lebanon 24
24-10-2021 | 08:00
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أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تستهدف أن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول عام 2030، حيث تسعى للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري.

وكشف رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن الهدف، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت في بداية مؤتمر المناخ السعودي، هو جزء من خطة لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة على مدى السنوات التسع المقبلة.

في اليوم نفسه، تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالقضاء على انبعاثات الاحتباس الحراري داخل السعودية بحلول عام 2060.

يأتي هدف تعزيز المركبات الكهربائية في الرياض في الوقت الذي تحاول فيه المزيد من الدول تقليل أو التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين والديزل، حيث تهدف الصين إلى أن تصبح 25% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2025. وتخطط المملكة المتحدة لإنهاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وقال الرشيد في مقابلة مع بلومبرغ: "نريد أن نتأكد من تقليل بصمتنا الكربونية، وهذه أفضل طريقة للقيام بذلك".
المصدر: العربية
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