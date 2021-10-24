إقتصاد

"بلومبرغ" تعلن عن شراكة جديدة مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية

Lebanon 24
24-10-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-878547-637706771380231259.jpg
Doc-P-878547-637706771380231259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "بلومبرغ" الخيرية والتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، عن شراكة لتعبئة تريليون دولار من الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية عبر الدول الأعضاء في (ISA).

ستبدأ المنظمتان الشراكة من خلال العمل مع معهد الموارد العالمية (WRI) لتطوير أجندة عمل للاستثمار في الطاقة الشمسية، والتي سيتم إطلاقها في "COP26"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ومع زيادة الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء في (ISA) فإنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات في 75 دولة من الدول الأقل تقدمًا في (ISA) خلال العقود الثلاثة القادمة بينما من المتوقع أن تنخفض تكلفة الطاقة الشمسية على بنسبة 20% تقريبًا في السنوات الخمس المقبلة.

تُظهر هذه النتائج أن الطاقة الشمسية هي الحل الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية لإضافة قدرة جديدة لتوليد الطاقة لأكثر من نصف سكان العالم، ولكن من أجل الاستفادة من فوائد الطاقة الشمسية، والمساعدة في انتشال الناس من فقر الطاقة، ودفع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، يجب تعبئة تريليونات الدولارات من الاستثمار الخاص ووضع أطر السياسات الصحيحة في المكان، بحسب الصحيفة.


المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:13 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
03:00 | 2021-10-25
01:14 | 2021-10-25
01:10 | 2021-10-25
22:48 | 2021-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website