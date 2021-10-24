"بلومبرغ" تعلن عن شراكة جديدة مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية

أعلنت "بلومبرغ" الخيرية والتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، عن شراكة لتعبئة تريليون دولار من الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية عبر الدول الأعضاء في (ISA).ستبدأ المنظمتان الشراكة من خلال العمل مع معهد الموارد العالمية (WRI) لتطوير أجندة عمل للاستثمار في الطاقة الشمسية، والتي سيتم إطلاقها في "COP26"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.ومع زيادة الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء في (ISA) فإنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات في 75 دولة من الدول الأقل تقدمًا في (ISA) خلال العقود الثلاثة القادمة بينما من المتوقع أن تنخفض تكلفة الطاقة الشمسية على بنسبة 20% تقريبًا في السنوات الخمس المقبلة.تُظهر هذه النتائج أن الطاقة الشمسية هي الحل الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية لإضافة قدرة جديدة لتوليد الطاقة لأكثر من نصف سكان العالم، ولكن من أجل الاستفادة من فوائد الطاقة الشمسية، والمساعدة في انتشال الناس من فقر الطاقة، ودفع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، يجب تعبئة تريليونات الدولارات من الاستثمار الخاص ووضع أطر السياسات الصحيحة في المكان، بحسب الصحيفة.