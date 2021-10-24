إقتصاد

كم سجل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟

Lebanon 24
24-10-2021 | 14:12
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد ما بين 20400 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً, ما بين 20450 و20550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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