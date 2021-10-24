كم سجل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد ما بين 20400 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً, ما بين 20450 و20550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.