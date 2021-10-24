إقتصاد

هبوط الليرة التركية لمستوى قياسي جديد

Lebanon 24
24-10-2021 | 14:54
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تراجعت الليرة التركية بأكثر من 1% وسجلت مستوى منخفضا قياسيا جديدا بلغ 9.74 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، على خلفية إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان طرد سفراء 10 دول.

وعادت الليرة التركية مساء الأحد لتسجل تقدما طفيفا بـ9.72، بعد أن سجلت الجمعة 9.5950.

ووصلت الليرة لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي بالفعل، بعد أن أعلن البنك المركزي خفضا في سعر الفائدة بمئتي نقطة أساس على الرغم من تزايد التضخم.
وشكلت الخطوة صدمة وصفها خبراء اقتصاديون ونواب من المعارضة بأنها “متهورة”.
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