إقتصاد

"ارتفاع طفيف للدولار"... هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية

Lebanon 24
25-10-2021 | 01:14
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يتم التداول صباح اليوم الاثنين  بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20450 و20500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الاحد، ما بين 20400 و20450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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