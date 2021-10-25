"ارتفاع طفيف للدولار"... هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية

يتم التداول صباح اليوم الاثنين بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20450 و20500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الاحد، ما بين 20400 و20450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.