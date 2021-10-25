26
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
النفط يصعد إلى 86 دولاراً مع نهج أوبك+ الحذر
Lebanon 24
25-10-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط فوق 86 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن قالت المملكة العربية السعودية إن تحالف أوبك+ يجب أن يحافظ على نهجه الحذر لإدارة إمدادات الخام العالمية، نظرًا للتهديد الذي لا يزال يمثله الوباء على الطلب.
صعد خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1٪، بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى منذ 2014، فوق 84 دولاراً.
وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لتلفزيون بلومبرغ في نهاية الأسبوع، قائلاً إن المنتجين يجب ألا يأخذوا الارتفاع في الأسعار كأمر مسلّم به. هذا الموقف المحافظ رددته كل من نيجيريا وأذربيجان.
قفزت أسعار النفط بأكثر من الضعف على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية، مما أثار مخاوف التضخم، حيث انتعش الاقتصاد العالمي من الاضطراب الناجم عن وباء فيروس كورونا. وبينما ارتفع الاستهلاك، كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) مقيدين في تخفيف التخفيضات الصارمة للإمدادات التي فُرضت في 2020 لإنقاذ الأسعار. وأدى ذلك إلى ارتفاع خام برنت إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 مع انخفاض المخزونات.
كانت مكاسب النفط الخام مدعومة بارتفاع قوي في أسعار الغاز الطبيعي، مما عزز الطلب على المنتجات النفطية كبديل. وبينما قال وزير الطاقة السعودي إن الاستهلاك قد يزيد من 500000 إلى 600000 برميل يوميًا إذا كان الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أبرد من المعتاد، وتحولت الشركات من الغاز إلى النفط الخام، فقد حذر أيضًا من أن المزيد من البراميل من أوبك+ لن تفعل الكثير للحد من تكاليف الغاز في أوروبا و آسيا أو البنزين في الولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى أن الوباء لم ينتهِ بعد، تتعامل الصين مع موجة انتشار متجددة ناجمة عن متغير دلتا القادم من الخارج. وانتشرت موجة من الإصابات إلى 11 مقاطعة صينية في الأسبوع الذي بدأ في 17 تشرين الأول.
في الوقت الحالي، ترفع أوبك+ الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل شهريًا، وتقاوم الضغط لبذل المزيد. وقد تفاقمت حدة التوتر بسبب فشل بعض الأعضاء في الوصول إلى حصصهم. ويجتمع التحالف في 4 تشرين الثاني.
تابع
الأكثر قراءة
حادثة تهزّ حي السلّم.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلّم.. ماذا حصل؟
21:42 | 2021-10-25
25/10/2021 09:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الابراج هم ملوك المال في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد هذه الابراج هم ملوك المال في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينها؟
16:12 | 2021-10-25
25/10/2021 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للعاملين في القطاع الخاص... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر سار للعاملين في القطاع الخاص... اليكم التفاصيل
16:37 | 2021-10-25
25/10/2021 04:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق عن الليرة قد لا يعرفها البعض.. أين تُطبع؟
Lebanon 24
حقائق عن الليرة قد لا يعرفها البعض.. أين تُطبع؟
21:00 | 2021-10-25
25/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات عن بداية أحداث الطيونة تثير بلبلة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
فيديوهات عن بداية أحداث الطيونة تثير بلبلة.. ما حقيقتها؟
19:53 | 2021-10-25
25/10/2021 07:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2021-10-26
"بعد موجة صعود" ...النفط يتراجع وسط شح المعروض
10:00 | 2021-10-26
تسلا تنضم لمجموعة التريليونات بعد صفقة مع هيرتز
08:51 | 2021-10-26
تسعيرة جديدة لربطة الخبز!
08:17 | 2021-10-26
"ارتفاع طفيف للدولار"...هكذا افتتح في السوق الموازية صباح اليوم
08:00 | 2021-10-26
"قضايا مثيرة للقلق".. مباحثات تجارية أميركية صينية جديدة
23:00 | 2021-10-25
بعد تهدئة أردوغان.. الليرة التركية تسترد بعض عافيتها
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
18:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
12:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact