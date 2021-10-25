تعرف على أحدث تطورات الاقتصاد العالمي

يستمر اقتصاد الصين في النمو بوتيرة معتدلة مع اشتداد ركود قطاع الإسكان في البلاد، في حين أن الاختناقات في سلسلة التوريد تواصل التأثير على التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا.التضخم الناتج يضغط على محافظي البنوك المركزية عالمياً، بما في ذلك بنك إنجلترا، لتشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة). في غضون ذلك، تتخذ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي نهجاً مختلفاً- خفض أسعار الفائدة وسط آراء مفادها أن التضخم مؤقت.آسياأدى هبوط قطاع الإسكان في الصين ونقص الكهرباء إلى هبوط النمو الاقتصادي في الربع الثالث، مع وجود مؤشرات على أنه سيكون هناك المزيد من الألم مع اقتراب فصل الشتاء في البلاد واستمرار القيود على العقارات.قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الاثنين الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 4.9% في الربع الثالث على أساس سنوي، بانخفاض عن 7.9% في الربع الثاني.اشتد ركود سوق الإسكان في الصين خلال الأسابيع الأخيرة مع انخفاض المبيعات وتخلف المزيد من شركات التطوير العقاري عن سداد ديونها. قد يكون الانخفاض بنسبة 0.08% في أسعار المساكن الجديدة عبر 70 مدينة في سبتمبر ضئيلاً، لكنه يشكل ضربة كبيرة محتملة للاقتصاد الذي يعتمد على الصناعات المرتبطة بالعقارات، لما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي.تظهر التجارة الآسيوية إشارات قليلة على التباطؤ على الرغم من المخاوف من ضعف النمو العالمي، حيث سجلت الصادرات الكورية الجنوبية والتايوانية والصينية مستويات قياسية في سبتمبر، كما أن التوقعات قوية أيضاً.ما يقرب من ثلث الطلبات التي تلقتها الشركات التايوانية، جاءت من الشركات الأمريكية، تليها الشركات الصينية وهونغ كونغ. ارتفعت الطلبات من أوروبا بنسبة 53% على أساس سنوي.أثرت اضطرابات سلسلة التوريد التي تعيق التجارة العالمية على صادرات اليابان الشهر الماضي مع انخفاض شحنات السيارات، مما أضعف الركيزة الأساسية للانتعاش الاقتصادي للبلاد. تضيف الأرقام الصادرة عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى الدليل على أن اختناقات العرض الناجمة عن فيروس كوفيد تؤثر سلباً على التجارة العالمية.الولايات المتحدةمن المتوقع أن يتفاقم تراكم السفن خارج مينائي لوس أنجلوس ولونج بيتش - أكبر بوابة للشحن البحري في الولايات المتحدة.توجد حالياً 80 سفينة حاويات تنتظر قبالة جنوب كاليفورنيا، وهو رقم قياسي، وهناك المزيد في الطريق من آسيا.إن الاختناق الذي بدأ قبل عام تقريباً لا يظهر سوى القليل من الدلائل على التوقف، وفقاً لتحليل بلومبرغ لبيانات الشحن.يقوم المستثمرون بتسعير نصف نقطة مئوية مقدار زيادة الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2022، ويتوقعون أن تقوم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة برفع الفائدة عدة مرات بحلول ذلك الوقت. ليست هذه هي التوقعات التي توقعها محافظو البنوك المركزية بشكل عام خلال الـ 18 شهراً الماضية.أوروباأعلنت الشركات في منطقة اليورو عن تسجيل تباطؤ حاد في النشاط ناتج عن ضغوط العرض المتفاقمة عالمياً، والتي تؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم بمعدلات قياسية. تباطأ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أبريل.تسارعت أسعار المستهلكين في بريطانيابشكل يتجاوز هدف بنك إنجلترا للشهر الثاني، مدفوعاً بالاضطراب في سلاسل التوريد عالمياً الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل. قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.1% في سبتمبر، بعد أن زادت 3.2% في أغسطس.الأسواق الناشئةبدعم من أفكار الرئيس رجب طيب أردوغان النقدية غير التقليدية، أقدم البنك المركزي التركي على خفض أكبر من المتوقع لسعر الفائدة بدعوى أن التضخم "مؤقت"، مضيفاً أنه لم يتبق سوى مجال محدود لمزيد من خفض الفائدة هذا العام. تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض.يشعر البولنديون بالكآبة أكثر مما كانوا عليه في ستة أشهر مع ارتفاع التضخم وتراجع التوقعات للاقتصاد. مع بلوغ التضخم بالفعل 5.9%، يشعر المستهلكون بالقلق بشأن قدرتهم على توفير المال والقيام بعمليات شراء كبيرة.العالموفقا لـ "بلومبرغ إيكونوميكس"، ستحول طفرة السلع في هذا العام حوالي 742 مليار دولار من دول مستوردة مثل الصين وأوروبا، إلى دول منتجة مثل روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.المستهلكون في جميع أنحاء العالم على وشك التأثر من ارتفاع الأسعار على السلع اليومية، حيث حذرت شركات، بما في ذلك شركة الأغذية العملاقة "يونيليفر " (Unilever Plc) وشركة "دبليو دي-40) (WD-40) المصنعة لزيوت التشحيم هذا الأسبوع، كونها تواجه صعوبات في الإمدادات.