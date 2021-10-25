إقتصاد

السعودية تعزز صادراتها غير النفطية

Lebanon 24
25-10-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-878896-637707596439070101.jpg
Doc-P-878896-637707596439070101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية بنسبة 26.8% في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 23 مليار ريال مقابل 18.1 مليار ريال في اب 2020، وفقاً لبيان صادر عن هيئة الإحصاء، اليوم الإثنين، (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).

في سياق متصل، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء، ارتفاع قيمة واردات السعودية من الإمارات في أغسطس بنسبة 31% على أساس شهري، في قفزة من انخفاض حاد في يوليو، بحسب وكالة "رويترز"، بعد أن فرضت المملكة قواعد جديدة على الواردات من دول الخليج الأخرى.

أفادت بيانات هيئة الإحصاء أنَّ واردات المملكة من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال من 3.1 مليار ريال في يوليو، وعلى أساس سنوي، زادت الواردات من الإمارات بنحو 47%.

تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 33% في يوليو، عندما عدَّلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة، أو التي تستخدم مدخلات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنَّها تحدٍّ لمكانة الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-10-26
10:00 | 2021-10-26
08:51 | 2021-10-26
08:17 | 2021-10-26
08:00 | 2021-10-26
23:00 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website