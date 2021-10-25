السعودية تعزز صادراتها غير النفطية

ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية بنسبة 26.8% في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 23 مليار ريال مقابل 18.1 مليار ريال في اب 2020، وفقاً لبيان صادر عن هيئة الإحصاء، اليوم الإثنين، (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).في سياق متصل، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء، ارتفاع قيمة واردات السعودية من الإمارات في أغسطس بنسبة 31% على أساس شهري، في قفزة من انخفاض حاد في يوليو، بحسب وكالة "رويترز"، بعد أن فرضت المملكة قواعد جديدة على الواردات من دول الخليج الأخرى.أفادت بيانات هيئة الإحصاء أنَّ واردات المملكة من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال من 3.1 مليار ريال في يوليو، وعلى أساس سنوي، زادت الواردات من الإمارات بنحو 47%.تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 33% في يوليو، عندما عدَّلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة، أو التي تستخدم مدخلات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنَّها تحدٍّ لمكانة الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.