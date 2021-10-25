إقتصاد

إنخفاض في تسعيرة الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً

Lebanon 24
25-10-2021 | 16:35
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يتم التداول عصر اليوم الاثنين  بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20350 و20400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباحا  بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20450 و20500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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