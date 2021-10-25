إنخفاض في تسعيرة الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً



بينما كان يتم التداول صباحا بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20450 و20500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يتم التداول عصر اليوم الاثنين بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20350 و20400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.