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إقتصاد
ارتفاع طفيف للدولار.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية مساء
Lebanon 24
25-10-2021
|
20:51
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سجل سعر صرف ال
دولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين ما بين 20375 و20425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصر اليوم ما بين 20350 و20400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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