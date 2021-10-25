26
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بعد تهدئة أردوغان.. الليرة التركية تسترد بعض عافيتها
Lebanon 24
25-10-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صعدت الليرة التركية من أدنى مستويات لها مدفوعة بترحيب الرئيس رجب طيب أردوغان بمواقف بعض سفارات الدول الغربية، في خطوة منه لتخفيف التصعيد الدبلوماسي معها.
وكانت الليرة قد هوت 2.4 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن قال أردوغان يوم السبت إنه أصدر تعليمات إلى وزير خارجيته لطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى لمطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات بتهم تمويل احتجاجات والضلوع في انقلاب فاشل.
وصعدت الليرة 0.7 بالمئة في أعقاب أحدث تعليقات من أردوغان والتي اعتبرها محللون محاولة لتهدئة توترات دبلوماسية.
وبحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش سجلت العملة التركية 9.5705 مقابل الدولار بعد أن كانت هوت إلى 9.85، وخسرت الليرة أكثر من 22 في المئة من قيمتها منذ بداية العام. وكانت أنهت الأسبوع الماضي عند 9.5950.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
حادثة تهزّ حي السلّم.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلّم.. ماذا حصل؟
21:42 | 2021-10-25
25/10/2021 09:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الابراج هم ملوك المال في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد هذه الابراج هم ملوك المال في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينها؟
16:12 | 2021-10-25
25/10/2021 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للعاملين في القطاع الخاص... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر سار للعاملين في القطاع الخاص... اليكم التفاصيل
16:37 | 2021-10-25
25/10/2021 04:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق عن الليرة قد لا يعرفها البعض.. أين تُطبع؟
Lebanon 24
حقائق عن الليرة قد لا يعرفها البعض.. أين تُطبع؟
21:00 | 2021-10-25
25/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات عن بداية أحداث الطيونة تثير بلبلة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
فيديوهات عن بداية أحداث الطيونة تثير بلبلة.. ما حقيقتها؟
19:53 | 2021-10-25
25/10/2021 07:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2021-10-26
"بعد موجة صعود" ...النفط يتراجع وسط شح المعروض
10:00 | 2021-10-26
تسلا تنضم لمجموعة التريليونات بعد صفقة مع هيرتز
08:51 | 2021-10-26
تسعيرة جديدة لربطة الخبز!
08:17 | 2021-10-26
"ارتفاع طفيف للدولار"...هكذا افتتح في السوق الموازية صباح اليوم
08:00 | 2021-10-26
"قضايا مثيرة للقلق".. مباحثات تجارية أميركية صينية جديدة
21:00 | 2021-10-25
السعودية تعزز صادراتها غير النفطية
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
18:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
12:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact