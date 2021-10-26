"ارتفاع طفيف للدولار"...هكذا افتتح في السوق الموازية صباح اليوم

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء، بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 20500 و20550 ليرة لكل دولار ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

واقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين ما بين 20375 و20425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.