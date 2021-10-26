الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار عصر اليوم في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ 20550 - 20600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20500 - 20550 ليرة لكل دولار أميركي.