إقتصاد

هل تضع الصين حدودا لأسعار الفحم؟

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:39
A-
A+
Doc-P-879364-637708633765440374.jpg
Doc-P-879364-637708633765440374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدرس الصين وضع قيود جديدة على تحركات أسعار الفحم في محاولة لتخفيف أزمة الطاقة في البلاد، رغم أن هذه الخطوة قد تهدد بكبح أرباح هذا القطاع.

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الثلاثاء في بيان إن الوكالة العليا للتخطيط الاقتصادي تدرس خططاً حول "آلية تحديد أسعار إرشادية من أجل استقرار طويل الأمد لسعر الفحم ضمن نطاق معقول". يُقيِّم المسؤولون حالياً متوسط تكاليف الإنتاج للمساعدة في وضع سعر مرجعي.

ارتفعت أسعار شحنات الفحم والعقود المستقبلية منذ بداية الشهر الماضي تقريباً، مع معاناة الصين من عجز في الطاقة أثّر على الصناعات الرئيسية وهدد بإعاقة النمو. أثرت الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من هذه الارتفاعات ومساعدة شركات التعدين على زيادة المعروض، حيث تراجعت العقود المستقبلية بنحو الثلث الأسبوع الماضي.

انخفض عقد الفحم الحراري الأكثر نشاطاً في بورصة جنغجو للسلع بنسبة 7.6% الثلاثاء إلى 1207 يوان (189 دولارا) للطن، وهو أدنى سعر تداول خلال جلسة في حوالي شهر. انخفض الفحم 3.4% الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي.

قال محللو مورغان ستانلي، بمن فيهم سارة تشان، في مذكرة الثلاثاء إن هناك خطراً متزايداً على أسعار الفحم من تغير السياسات. أضاف المحللون أنه بينما ما يزال ميزان العرض والطلب ضيقاً، يبدو أن أسعار الفحم بلغت ذروتها نتيجة لتدخل الحكومة في الأسعار والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:16 | 2021-10-27
23:29 | 2021-10-26
15:00 | 2021-10-26
14:38 | 2021-10-26
14:00 | 2021-10-26
13:59 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website