هل تضع الصين حدودا لأسعار الفحم؟

تدرس الصين وضع قيود جديدة على تحركات أسعار الفحم في محاولة لتخفيف أزمة الطاقة في البلاد، رغم أن هذه الخطوة قد تهدد بكبح أرباح هذا القطاع.قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الثلاثاء في بيان إن الوكالة العليا للتخطيط الاقتصادي تدرس خططاً حول "آلية تحديد أسعار إرشادية من أجل استقرار طويل الأمد لسعر الفحم ضمن نطاق معقول". يُقيِّم المسؤولون حالياً متوسط تكاليف الإنتاج للمساعدة في وضع سعر مرجعي.ارتفعت أسعار شحنات الفحم والعقود المستقبلية منذ بداية الشهر الماضي تقريباً، مع معاناة الصين من عجز في الطاقة أثّر على الصناعات الرئيسية وهدد بإعاقة النمو. أثرت الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من هذه الارتفاعات ومساعدة شركات التعدين على زيادة المعروض، حيث تراجعت العقود المستقبلية بنحو الثلث الأسبوع الماضي.انخفض عقد الفحم الحراري الأكثر نشاطاً في بورصة جنغجو للسلع بنسبة 7.6% الثلاثاء إلى 1207 يوان (189 دولارا) للطن، وهو أدنى سعر تداول خلال جلسة في حوالي شهر. انخفض الفحم 3.4% الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي.قال محللو مورغان ستانلي، بمن فيهم سارة تشان، في مذكرة الثلاثاء إن هناك خطراً متزايداً على أسعار الفحم من تغير السياسات. أضاف المحللون أنه بينما ما يزال ميزان العرض والطلب ضيقاً، يبدو أن أسعار الفحم بلغت ذروتها نتيجة لتدخل الحكومة في الأسعار والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج.