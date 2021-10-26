إقتصاد

محادثات اقتصادية بين الصين وأميركا

Lebanon 24
26-10-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-879366-637708635753097665.jpg
Doc-P-879366-637708635753097665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحرزت الحكومتان الأمريكية والصينية بعض التقدُّم التدريجي في مفاوضاتهما الاقتصادية والتجارية، فقد أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مكالمتهما الثانية في غضون أربعة أشهر تقريباً.

وصفت الصين المحادثة بأنَّها "عملية وصريحة وبناءة" في بيان صدر اليوم الثلاثاء في بكين، قائلة إنَّ الجانبين اتفقا على أنَّه من المهم تعزيز الاتصال، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي في ظل ما يواجه التعافي الاقتصادي العالمي من لحظة حرجة.

جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، أنَّ ليو خه، أجرى محادثات عبر الفيديو، مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، صباح اليوم الثلاثاء، حول قضايا اقتصادية وتجارية، مشيرة إلى أنَّ الجانبين أجريا تبادلات عملية وصريحة وبناءة حول وضع الاقتصاد الكلي، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

الرسوم الجمركية والعقوبات
بحسب البيان؛ أعرب الجانب الصيني عن قلقه إزاء قضايا من بينها: رفع الرسوم الجمركية الإضافية، والعقوبات من قبل الجانب الأمريكي، وضرورة المعاملة العادلة للشركات الصينية.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي فرض رسوماً على منتجات صينية بقيمة بلغت مليارات الدولارات عام 2018، مشيراً حينذاك إلى ممارسات تجارية اعتبرها "غير منصفة".

وبعدما تولى بايدن السلطة في يناير الماضي، أطلق مراجعة لاستراتيجية الولايات المتحدة التجارية، والرسوم التي وضعها ترمب، لكنَّ إدارته اتفقت مع رؤية سابقتها بأنَّ الإعانات الحكومية الصينية الضخمة للشركات الوطنية، وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من العوامل تخلق بيئة تجارية تفتقد بشكل كبير إلى الإنصاف.

بايدن يعتزم إطلاق مشروع منافس لبرنامج الحزام والطريق الصيني في أمريكا اللاتينية

جاء في نص الاتصال الصادر عن وزارة الخزانة أنَّ يلين "أثارت بشكل صريح المسائل التي تشكِّل مصدر قلق"، واعترف الطرفان بأنَّه كان "للتطورات في اقتصادينا انعكاسات مهمة على الاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق هذا الشهر، تحدَّثت ممثلة التجارة الامريكية كاثرين تاي مرة ثانية مع ليو لمناقشة الممارسات التجارية الصينية.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:16 | 2021-10-27
23:29 | 2021-10-26
15:00 | 2021-10-26
14:38 | 2021-10-26
14:00 | 2021-10-26
13:59 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website