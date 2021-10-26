دولار السوق الموازية...على أي سعر صرف أمسى؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 20400 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20500 و20550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.