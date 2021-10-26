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إقتصاد
دولار السوق الموازية...على أي سعر صرف أمسى؟
Lebanon 24
26-10-2021
|
13:59
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 20400 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 20500 و20550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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