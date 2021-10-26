إقتصاد

إسبانيا تدعو لحلول أوروبية "استثنائية" لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة

Lebanon 24
26-10-2021 | 23:29
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دعت إسبانيا وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إجراءات واسعة النطاق لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، قبل اجتماع لوكسمبورغ.

قالت وزيرة الدولة الإسبانية للطاقة سارا أجسين مونوز في تصريحات صحفية إن "مشكلة الطاقة مهمة بشكل خاص لأوروبا في خضم التعافي الاقتصادي، ويجب إيجاد حلول استثنائية لها".

وتدفع الحكومة الإسبانية لتنفيذ إصلاحات أوسع في سوق الغاز والكهرباء الأوروبي لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولكنها تواجه، على الرغم من الدعم  الفرنسي واليوناني، مقاومة من دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي التي تعتقد أن الارتفاع في الأسعار مؤقت ومن الممكن إدارته بشكل أفضل على المدى القصير على المستوى الوطني.

وسيدرس وزراء الطاقة في لوكسمبورغ حزمة من الإجراءات المؤقتة التي أوصت بها المفوضية الأوروبية والتي تتضمن تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة والدعم الاجتماعي للأسر الضعيفة لمواجهة الارتفاع في فاتورة الكهرباء.
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