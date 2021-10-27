إقتصاد

خبر سار للبنانيين.. صفيحة البنزين ما دون الـ300 الف

Lebanon 24
27-10-2021 | 00:16
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إنخفض صباح اليوم الأربعاء, سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 6,500 ليرة، والـ 98 أوكتان 7,100 ليرة وارتفع الديزل أويل4100 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-بنزين 95 أوكتان 296,200 ليرة.

-بنزين 98 أوكتان 305,600 ليرة.

-المازوت 274,800 ليرة.
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