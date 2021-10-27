زيادة مخزونات الخام والوقود الأميركية تكبح صعود النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 84.39 دولار للبرميل، بعد إغلاقها مرتفعة 1.1% في الجلسة السابقة، فيما انخفض خام برنت القياسي العالمي 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.15 دولار للبرميل، بعد أن أغلق عند أعلى مستوياته في سبع سنوات أمس الثلاثاء.

قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأميركية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22تشؤين الاول.