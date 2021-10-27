إقتصاد

زيادة مخزونات الخام والوقود الأميركية تكبح صعود النفط

Lebanon 24
27-10-2021 | 05:00
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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 84.39 دولار للبرميل، بعد إغلاقها مرتفعة 1.1% في الجلسة السابقة، فيما انخفض خام برنت القياسي العالمي 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.15 دولار للبرميل، بعد أن أغلق عند أعلى مستوياته في سبع سنوات أمس الثلاثاء.

قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأميركية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22تشؤين الاول.

وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.

وتراجع برنت والخام الأميركي عن أعلى مستويات إغلاق منذ تشرين الاول 2014، والتي سجلاها في الجلسة السابقة. وقال بنك غولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.
 
المصدر: العربية
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