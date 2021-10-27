إقتصاد

أسعار المنازل في أميركا... هل تستمر في ارتفاعها؟

Lebanon 24
27-10-2021 | 14:00
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قفزت أسعار المنازل الأمريكية 19.8% في أغسطس، في أحدث ارتفاع من سلسلة مكاسب هائلة سجلها سوق العقارات الأمريكي إبان الوباء.

لكن بعد أكثر من عام من الصعود، تظهر مؤشرات طفيفة على تباطؤ. حيث سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز كورلوجيك كيس شيلر" (S&P CoreLogic Case-Shiller) لأسعار المنازل الأمريكية نفس الزيادة الشهرية مقارنة بالشهر السابق، بعد 14 شهراً متتالياً من زيادات الأسعار المتسارعة.

كذلك سجل المؤشر الذي يقيس أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية مكاسب بنسبة 19.7% على أساس سنوي، ولكن بانخفاض 20% على أساس شهري، ليوقف بذلك سلسلة ارتفاعات دامت 13 شهراً متتالياً.

يأتي التباطؤ بعدما حفز الوباء وتيرة ارتفاعات أسعار المنازل وسط نوبة شراء جنونية بسبب نقص المنازل المعروضة للبيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تصدرت فينيكس أكثر المدن من حيث المكاسب للشهر السابع والعشرين على التوالي، حيث حققت مكاسب بنسبة 33.3% على أساس سنوي، تليها سان دييغو بنسبة 26.2%، بينما قفزت الأسعار في تامبا بولاية فلوريدا بنسبة 25.9% لتحتل المرتبة الثالثة.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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