دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصرا 20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 20400 - 20450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.