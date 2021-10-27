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إقتصاد
"بيتكوين" تخسر ألفي دولار في 10 دقائق
Lebanon 24
27-10-2021
|
16:00
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انخفض سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى 58 ألف دولار بعدما خسرت، اليوم الأربعاء 27 تشرين الأول، ألفي دولار في غضون 10 دقائق فقط.
ففي بورصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارا من 11.24 بتوقيت موسكو، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 6.5%، لتصل إلى 58.83 ألف دولار. وقارب سعرها قبل الخريف الـ60 ألف دولار، ولكن في غضون عشر دقائق فقط انخفضت تكلفة البيتكوين إلى 58 ألفا، وبعد ذلك تعافت إلى حد ما.
ووفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، تنخفض قيمة البيتكوين بنسبة 6.6%، لتصل إلى 58.87 ألف دولار. يتم تقديم الديناميات في كل مكان في اليوم.
وتمكنت عملة البيتكوين في 20 تشرين الأول من تحديث سجلها التاريخي، حيث ارتفع لأول مرة إلى مستوى 67 ألف دولار بالضبط. ومع ذلك، فشلت العملة المشفرة في مواصلة نموها والحصول على موطئ قدم عند المستوى الذي تم تحقيقه، ونتيجة لذلك، بدأت عملة البيتكوين في الانخفاض في السعر، حيث خسرت ما مجموعه 13% في أسبوع، أو نحو 9 آلاف دولار.
ومع ذلك، منذ بداية الشهر، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من الثلث، أو بمقدار 15 ألف دولار من 43.82 ألف.
وعاد سعر العملة المشفرة إلى النمو بعد انخفاضه في سبتمبر بنسبة 7%، والذي أعقب شهرين من النمو على التوالي في تموز وآب، بإجمالي 35% تقريبا.
المصدر: سبوتنيك
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