إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
27-10-2021 | 13:44
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، وبلغ مساء اليوم 20450 - 20500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً ما بين  20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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