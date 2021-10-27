دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، وبلغ مساء اليوم 20450 - 20500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً ما بين 20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.