إقتصاد

استمرار الإغلاق في شرق السودان بسب "مسار الشرق"

Lebanon 24
27-10-2021 | 23:30
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أكد قيادي بحركة الاحتجاجات التي أطلقها مجلس نظراء البجا بشرق السودان، اليوم الأربعاء، أن إغلاق الموانئ والشوارع في شرق السودان لا يزال مستمرا.

وقال القيادي في الحركة، كرار عسكر: "لا علاقة لنا بالخلاف الجاري في الخرطوم" في إشارة منه استيلاء الجيش على السطة والإطاحة بحكومة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الاثنين الماضي.

وكان المجلس قد أغلق الموانئ المطلة على البحر الأحمر في سبتمبر الماضي، احتجاجا على ما يقول إنه افتقار المنطقة للسلطة السياسية والظروف الاقتصادية السيئة هناك الأمر الذي أدى لنقص المستلزمات الطبية والوقود والقمح.

وصرح المجلس الأعلى لنظارات البجا في السودان، أمس الثلاثاء، بأنه "لن يتم فتح شرق السودان" إلا بإلغاء مسار الشرق.

إلى ذلك أعلن المجلس تأييده لقرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، منها حل المجلس السيادي والحكومة وإعفاء ولاة الولايات وسط أنباء عن نيته إعادة فتح شرق البلاد.
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