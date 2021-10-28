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إقتصاد
"دولار السوق الموازية"...كيف افتتح صباحاً؟
Lebanon 24
28-10-2021
|
02:50
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يتراوح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس،ما بين 20450 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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