إقتصاد

"دولار السوق الموازية"...كيف افتتح صباحاً؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 02:50
A-
A+
Doc-P-880007-637710120676921676.jpg
Doc-P-880007-637710120676921676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتراوح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس،ما بين 20450 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
البنزين انخفض.. ماذا عن سعر الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
28/10/2021 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
lebanon 24
28/10/2021 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً
lebanon 24
28/10/2021 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كم سجل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
28/10/2021 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2021-10-28
03:00 | 2021-10-28
00:00 | 2021-10-28
23:30 | 2021-10-27
23:18 | 2021-10-27
16:00 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website