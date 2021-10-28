إقتصاد

البنك الدولي يُقرض مصر 360 مليون

Lebanon 24
28-10-2021 | 12:00
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وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم الخميس على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي بعد انحسار جائحة كورونا.

قال البنك في بيان "لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات".
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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